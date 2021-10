Mysteriöser Unfall an der Edisonstraße in Kiel-Wellsee. Am Donnerstag entdeckten Passanten beim Hellwerden unweit der Kreuzung zur Bundesstraße 404 einen Bus und ein Motorrad im Grünstreifen. Die Feuerwehr rückte an und ließ die Umgebung nach möglichen Opfern absuchen.