Kiel

Nach einem möglichen Messerangriff auf einen 16-Jährigen am frühen Sonntagmorgen (wir berichteten) gab es laut Polizei einen weiteren Vorfall in der Kieler Innenstadt. Kurze Zeit später soll ein 21-Jähriger an einer Bushaltestelle am Martensdamm ebenfalls mit einem Messer verletzt worden sein. Die Kriminalpolizei und das 2. Polizeirevier haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeuginnen und Zeugen.

Um kurz nach 2 Uhr am Sonntagmorgen habe der 21-Jährige an einer Bushaltestelle am Martensdamm auf seine Freundin gewartet. Plötzlich sei ein unbekannter Mann auf ihn zugekommen und habe ihm zweimal mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen.

21-Jähriger wurde mit Rettungswagen in Kieler Klinik gebracht

Zuvor soll der Täter das Portemonnaie vom 21-Jährigen gefordert haben. Als er dieses nicht herausgeben wollte, soll der Unbekannte zweimal zugestochen haben. Dann flüchtete er laut Polizei in unbekannte Richtung.

Nach Angaben der Polizei kam der 21-Jährige nach notärztlicher Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Kieler Klinik. Lebensgefahr habe bei ihm nicht bestanden. Der Täter wurde als etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 Meter groß mit dunklen Haaren beschrieben. Er sei dunkel gekleidet gewesen.

Ähnliche Tat nur zwanzig Minuten zuvor in Kieler Innenstadt

Laut Polizei hatte sich nur 20 Minuten zuvor eine ähnliche Tat im Bereich einer Bushaltestelle in Höhe der Straße Lehmberg abgespielt. Dort trafen Beamte auf einen 16-Jährigen mit einer stark blutenden Wunde am Oberschenkel. Es bestehe der Verdacht, dass er durch ein Messer verletzt worden sei.

Personen, die Angaben zu den Tatgeschehen oder möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kieler Kriminalpolizei unter Tel. 0431/160-3333 in Verbindung zu setzen.