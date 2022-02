Kiel

Die Kieler Kriminalpolizei warnt vor Taschendieben im Stadtteil Mettenhof. In den vergangenen Monaten sei es in einem Einkaufszentrum am Kurt-Schumacher-Platz zu mehreren Taschendiebstählen gekommen. Opfer sind nach Angaben der Polizei überwiegend ältere Menschen.

Seit November 2021 habe die Polizei in dem Einkaufszentrum etwa zehn entsprechende Fälle registriert. Sie sollen alle nach einem ähnlichen Muster abgelaufen sein.

Polizei: Alle Taten wurden erst später bemerkt

Die älteren Opfer seien teilweise auf einen Rollator angewiesen oder sichtbar körperlich eingeschränkt gewesen. Laut Polizei sprachen die Täter die Senioren häufig an und kamen ihnen auch körperlich sehr nah. Dabei hätten sie den Opfern unbemerkt das Portemonnaie aus der Jackentasche oder der Handtasche gestohlen. Alle Taten seien erst später bemerkt worden.

Das Kommissariat 12 der Kieler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei weist darauf hin, dass Wertgegenstände stets dicht am Körper getragen werden und Taschen immer geschlossen sein sollten. Wertgegenstände sowie Taschen sollten niemals unbeaufsichtigt bleiben.

Kommt es zu einem Diebstahl, rät die Polizei, umgehend Anzeige zu erstatten. Ebenso sollten EC- und Kreditkarten sowie SIM-Karten von Mobiltelefonen gesperrt werden. Bei auffälligen Beobachtungen sollte man nicht zögern, den Polizeiruf 110 zu wählen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeuginnen und Zeugen sowie weitere Betroffene von entsprechenden Diebstählen werden gebeten, sich telefonisch mit der Kriminalpolizei unter 0431/160 3333 in Verbindung zu setzen.