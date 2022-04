Ein 67-Jähriger in Kiel ist am Dienstag auf die Masche hereingefallen: Die Polizei warnt erneut vor Betrügern, die in einem Whatsapp-Austausch behaupten, Sohn oder Tochter zu sein und akut Geld zu benötigen. Das Opfer verlor einen höheren dreistelligen Euro-Betrag.