Kiel

100 Fahrzeuge wurden insgesamt kontrolliert, so die Statistik der Polizei. Von 19 bis 22 Uhr standen die Beamten in Höhe Wittland am Skandinaviendamm, anschließend bis etwa 1 Uhr am Donnerstag an der Bundesstraße 404 an der Spolertstraße.

Drei der herausgewinkten Fahrer hatten einen positiven Drogenvortest zu verzeichnen, es wurden Blutproben angeordnet, so die Polizei. Bei einem der Fahrzeuge waren die Folgen aber noch gravierender.

Ermittlungen wegen Drogen im Auto

Hier nahmen die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch wahr, schlossen sich mit der Staatsanwaltschaft kurz und durchsuchten daraufhin den Wagen. Dabei seien in der Handtasche der Beifahrerin knapp 40 Gramm Marihuana, 25 Gramm Amphetamine und vier Ecstasy-Pillen sichergestellt worden. Wegen des Besitzes der Drogen wird nun gegen sie ermittelt.

Weitere Verstöße begangen ein Rollerfahrer ohne Führerschein auf einem unversicherten Zweirad sowie ein Autofahrer, dessen Anhänger bereits entstempelt war.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.