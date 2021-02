Kiel

Wie die Polizei Kiel am Mittwochnachmittag mitteilte, war den sieben Beamten zunächst das Kleinkraftrad verdächtig erschienen. Sie nutzten einen Rollenprüfstand - ein Gerät, um die Höchstgeschwindigkeit zu testen.

Das Gefährt schaffte darauf 73 km/h, hätte aber lediglich 45 fahren dürfen. Eine Anzeige wegen Verdachts des Fahrens ohne Führerschein gegen den 57-jährigen Fahrer war die Folge.

Mann hatte sich Führerschein aus Tschechien besorgt

Ähnlich ein 27-Jähriger, der mit seinem Audi unterwegs war: 2013 war ihm sein Führerschein in Deutschland weggenommen worden. Jedoch hatte er sich ein tschechisches Papier besorgt, offenbar um die medizinisch-psychologische Untersuchung zu umgehen, so die Polizei. Dieser Führerschein war jedoch ungültig, da sein Wohnsitz in Deutschland ist.

Ein Bußgeldverfahren kommt dagegen auf einen 68-jährigen Golf-Fahrer zu: Sein Fahrzeug hätte spätestens im Februar 2020 zum TÜV gemusst – weshalb er außerdem die anfallenden Gebühren zahlen muss.

Mutter und Kinder nicht richtig angeschnallt

Irritierend war für die Beamten der Anblick eines Familienautos: In dem Audi saßen fünf Menschen, allerdings war nur der Fahrer richtig angeschnallt, die Mutter und drei Kinder waren es nicht. Ein Bußgeld wird fällig, so die Polizei.

Knifflig wurde es letztlich bei der Kontrolle des 43-jährigen Fahrers eines Klein-Lkw. Gegen ihn hatten die Beamten einen Drogenverdacht, den ein Schnelltest bestätigte. Der Mann wies das zwar zurück, habe allerdings vor Fahrtantritt ein Beruhigungsmittel genommen.

Sein Verhalten und das Testergebnis führten laut Polizei dennoch zu einer Anzeige, einer Blutprobenentnahme und einem Verbot der Weiterfahrt.