Diese Nachricht wird viele Kriminalisten in Kiel enttäuschen: Der Umbau zu zwei neuen Dienststellen in der Gartenstraße soll erst in zweieinhalb Jahren beendet sein. Bisher hatten die Kieler Beamtinnen und Beamten mit einer Fertigstellung Anfang 2023 gerechnet. „Die Baumaßnahme wird nach aktuellen Planungen Mitte 2024 abgeschlossen sein“, sagt Dirk Hundertmark, Sprecher im Innenministerium, auf Nachfrage der Kieler Nachrichten. Neben der zeitlichen Verzögerung kritisiert die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die grundlegenden Planungen für den Umbau.

In den umgebauten Gebäudekomplex hinter dem Sitz der Polizeidirektion Kiel soll unter anderem das Kommissariat 7, zuständig für Cyberkriminalität, also die Verfolgung von Computerkriminalität sowie Straftaten im Internet, einziehen. Die Zahl der Delikte in diesem Bereich ist in den jüngsten Jahren stark gewachsen – Tendenz weiter steigend. Für die GdP steht fest, dass auch der Personalbedarf anwachsen wird. Für diese Entwicklung seien die Bauplanungen nicht ausreichend, so die Position der Gewerkschaft. „Noch bevor der Umbau der entsprechenden Räumlichkeiten in der Kieler Gartenstraße startet, steht fest, dass diese nicht auskömmlich sind“, sagt Sven Neumann, Vorsitzender der GdP-Regionalgruppe Kiel-Plön.

Zeitverzug trifft auch das 3. Kieler Polizeirevier

Neben dem K7 soll dort auch das Kommissariat 3, zuständig für Wirtschaftskriminalität, eine neue Heimat finden. Der Zeitverzug trifft sowohl die beiden Dienststellen der Bezirkskriminalinspektion (BKI) als auch Polizistinnen und Polizisten des 3. Reviers. Diese warten darauf, aus ihrem zu kleinen Gebäude in der Von-der-Tann-Straße in die Hopfenstraße ziehen zu können – aktuell Sitz von K7 und K3. Alle warten auf den Dominoeffekt, doch der erste Stein ist bislang noch nicht gefallen.

Kurioser Grund für die Bauverzögerung

Der Grund dafür mutet kurios an. Laut Innenministerium hatte die Polizei als Nutzer des Gebäudes erst nach Beginn der Sanierungsmaßnahme den Bedarf einer Netzersatzanlage gemeldet, die möglichen Stromausfällen vorbeugen soll. „Diese hat nun Eingang in die Planungen gefunden und soll realisiert werden. Dies hat Verzögerungen im Bauablauf zur Folge“, sagt Innenministeriumssprecher Hundertmark. Natürlich brauche es eine solche Anlage, sagt GdP-Vertreter Neumann. Doch die Dauer der zeitlichen Verzögerung kann er nicht nachvollziehen.

Sven Neumann, GdP-Vorsitzender Regionalgruppe Kiel-Plön, fordert eine zukunftsfähige Planung für Kolleginnen und Kollegen. Quelle: Gewerkschaft der Polizei

Gleiches gelte für die Bauplanungen mit Blick auf zusätzliche Ermittlerinnen und Ermittler im Bereich der Cyberkriminalisten. Die gängige Praxis des Landes sehe vor, dass vor Baubeginn die Raumbedarfsplanung abgeschlossen sei. „Reserven für zusätzliche Kolleginnen und Kollegen sind nicht vorgesehen. Bereits jetzt notwendige Erweiterungen müssten mit viel Geld im Nachhinein realisiert werden, wenn dann überhaupt Geld zur Verfügung steht“, kritisiert Neumann.

Ministerium: Aufstockung des Gebäudes möglich

Antwort des Ministeriums: Mögliche Stellenzuwächse könnten eben erst dann bei den Planungen berücksichtigt werden, wenn die zusätzlichen Stellen auch tatsächlich feststehen würden. Aber: Sollte es dazu kommen, und das Personal „nicht durch andere Effekte“ untergebracht werden können, werde „das geplante eingeschossige Gebäude bereits so konzipiert, dass eine Aufstockung optional möglich ist“, sagt Hundertmark.

Mit besorgtem Blick schaut die GdP aber nicht nur auf die Bauplanung in Sachen Personalentwicklung, sondern auch auf die Ausstattung der Arbeitsplätze und die Verteilung der Ermittlungsgruppen aus Cyberkriminalisten und IT-Forensiker im K7. Letztere untersuchen Smartphones, Navigationsgeräte oder Laptops, sichern so digitale Spuren. Dass sie nahe den ermittelnden Kolleginnen und Kollegen untergebracht sind, sieht Neumann als elementar für die tägliche Arbeit an. Die bisherige Bauplanung sehe aber eine Verteilung im Gebäude vor.

Zudem müssten sich die Besonderheiten im Bereich Cyberkriminalität und IT-Forensik auch in der Ausstattung des Arbeitsplatzes niederschlagen. Bis zu 35 Steckdosen brauche es für Computer, Monitore und andere technische Geräte. Ein gängiger Bürozuschnitt könne nicht mal schnell zum K7-Arbeitsplatz umfunktioniert werden. „Ich fordere eine schnelle, bessere und vor allem zukunftsfähige Planung für unsere Kolleginnen und Kollegen“, sagt Neumann.

Aus Sicht der Gewerkschaft ist das K7 „eine Servicedienststelle für alle Dienststellen im Zuständigkeitsbereich des Landgerichts Kiel, für Schutzpolizei und Kriminalpolizei“. Wenn dort nicht adäquat gearbeitet werden könne, habe dies Auswirkungen auf fast alle Ermittlungen der Landespolizei.