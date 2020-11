Kiel

So teilte es die Behörde am Donnerstagmittag mit. Die 79-Jährige heißt Erika K. und wohnt im Petersburger Weg. Dort sei sie zuletzt am Mittwoch gegen 21.30 Uhr von ihrem Ehemann gesehen worden. Noch am selben Abend hat er sie laut Polizei als vermisst gemeldet.

Aufgrund einer Erkrankung sei K. orientierungslos und könnte daher hilflos in Kiel unterwegs sein. Die Polizei geht auch nicht von einem Verbrechen aus, das im Zusammenhang mit dem Verschwinden steht.

Umfangreiche Suchen in Kiel bisher erfolglos

Bisher sei im Vieburger Gehölz, an der Stiftung Drachensee und weiteren bekannten Punkten der Frau gesucht worden. Im Einsatz waren mehrere Streifenwagen, ein Bundespolizei-Hubschrauber sowie Spürhunde und Wärmebildkameras.

Erika K. wird als 1,58 Meter groß, schlank und mit weiß-grauem, schulterlangem Haar beschrieben. Sie hat einen schlurfenden Gang, ist aber nach Polizeiangaben dennoch sehr flott und trägt wohl eine helle Hose, ein T-Shirt und Hausschuhe – vermutlich keine Jacke.

Wer hat die vermisste Seniorin aus Kiel gesehen? Quelle: Polizeidirektion Kiel

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Mithife bei der Suche nach Frau K. Alle Angaben gehen per Telefon an 0431/160-3333.