Seit Donnerstag wird der zehnjährige Luca S. aus Kiel vermisst. Bisher konnte die Polizei ihn nicht finden, und bittet daher nun die Öffentlichkeit um Mithilfe. Luca wurde zuletzt am Donnerstag gegen 11.50 Uhr im Speckenbeker Weg gesehen. Hinweise an die Polizei unter Tel. 0431/1603333 oder per 110.