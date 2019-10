Bundespolizei-Sprecher Gerhard Stelke attestierte dem 60-Jährigen "sportliche" 2,72 Promille: Was der Mann am Montagnachmittag im Hauptbahnhof Kiel anstellte, war allerdings gar nicht lustig. In einem Schnellrestaurant soll er ausgerastet sein, Verkäufer beleidigt und Tabletts umher geworfen haben.