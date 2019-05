Kiel

Die Suchmaßnahmen der Polizei waren am Sonntag erfolgreich. Die seit Sonnabend vermisste 71-Jährige aus Hassee wurde von der Polizei in der Eckernförder Straße angetroffen. Sie befindet sich jetzt wieder in der Obhut ihrer Familie. Eine Straftat steht nicht in Verbindung mit ihrem Verschwinden.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der öffentlichen Fahndung geholfen haben.

Von RND/kha