Auch am Donnerstag um 16 Uhr wollen sie wieder für das Klima kämpfen, rufen am Ostseekai zum Protest gegen Kreuzfahrer auf. Wohl kein Zusammenschluss hat in Kiel zuletzt so polarisiert wie TKKG, die selbst ernannte „Turboklimakampfgruppe“. Wir haben drei Mitglieder getroffen.