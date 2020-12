Die Polizei in Kiel war vorbereitet, um an Weihnachten bei Verstößen gegen die Corona-Regeln einschreiten zu können, auch wurde an belebten Plätzen mehr Präsenz gezeigt. Doch das war nicht nötig. Es gab keine coronabedingten Einsätze, Vergehen gegen Kontaktbeschränkungen wurden nicht gemeldet.