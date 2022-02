Kiel

Die Polizei berät am Freitag, 11. Februar, von 9 bis 13 Uhr Besucherinnen und Besucher auf dem Wochenmarkt in Suchsdorf an der Au über Sicherheitsthemen wie Einbruchschutz oder Schockanrufe.

Beamtinnen und Beamte des Präventions-Sachgebiets der Polizeidirektion Kiel bauen unter anderem ein Vorführfenster auf. Dort können sich Interessierte davon überzeugen, wie schnell herkömmliche Schließsysteme überwunden und mit welchen Möglichkeiten Einbrüche verhindert werden können.