Die Polizei informiert am morgigen Donnerstag auf dem Blücherplatz in Kiel über Sicherheitsthemen wie Einbruchschutz und Schockanrufe. Beamtinnen und Beamte stehen zwischen 9 und 13 Uhr für Fragen bereit. An einem Vorführfenster wollen sie auch zeigen, wie schnell Schließsysteme geknackt werden können.