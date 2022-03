Polizei leitet mehr als 50 Verfahren bei Verkehrskontrollen in Kiel ein

Kiel

Mehr als 50 Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit leiteten Beamtinnen und Beamte des 2. Kieler Polizeireviers und der Polizeistation Dietrichsdorf am Mittwoch und Donnerstag bei Verkehrskontrollen ein. Im Fokus standen dabei Radfahrende. Laut Polizei waren viele von ihnen auf dem Gehweg oder entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs.

Fünf Radfahrende hielten Beamtinnen und Beamten des 2. Reviers nach eigenen Angaben in der Holstenstraße an, weil sie in der Fußgängerzone außerhalb der erlaubten Zeiten unterwegs waren. Zwischen Exerzierplatz und Adelheidstraße wiederum mussten laut Polizei zwei Radfahrende angehalten und belangt werden, weil sie entgegengesetzt der Fahrtrichtung fuhren.

Besonders ertragreich war die Kontrolle der Polizeistation Dietrichsdorf am Mittwochvormittag im Bereich Alte Schwentinebrücke. Nach Angaben der Polizei ist bekannt, dass dort Radfahrende immer wieder verkehrswidrig den Gehweg benutzen – so auch am Mittwoch. Nach eigenen Angaben leiteten die Polizistinnen und Polizisten zwischen 6 und 12 Uhr Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen 49 Rad- und zwei E-Scooter-Fahrende ein.