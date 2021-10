Kiel

Beamtinnen und Beamte des 4. Polizeireviers haben in der Nacht auf Dienstag einen 20-Jährigen nach einer Verfolgungsfahrt in Kiel festgenommen. Er war im Stadtteil Gaarden in einem gestohlenen Auto unterwegs gewesen. Laut Polizei versuchte der 20-Jährige mit hoher Geschwindigkeit zu entkommen, kollidierte dabei mit einer Mauer und zwei Streifenwagen. Eine Polizeibeamtin wurde leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei gelang es in der Franziusallee, den Fahrer festzunehmen. Er habe eingeräumt, keinen Führerschein zu besitzen. Aufgrund eines Drogenschnelltests stehe er im Verdacht, unter Kokaineinfluss am Steuer gesessen zu haben. Gegen den 20-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Inwieweit er mit dem Diebstahl des Fahrzeugs zu tun hat, wird laut Polizei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen werden.