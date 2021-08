Nach einer Verfolgung in der Nacht auf Sonntag hat die Polizei in Kiel einen mutmaßlichen Fahrraddieb festgenommen. Insgesamt fünf Räder stellten Beamte des 4. Reviers in einem Transporter, der Wohnung sowie im Keller des Tatverdächtigen sicher. Ein weiterer Mann konnte bei der Flucht entkommen.