Der Polizei sind am Donnerstag offenbar zwei Seriendiebe aus Kiel ins Netz gegangen. Nach einem Ladendiebstahl in Schönberg und anschließender Verfolgungsfahrt nahm man die Täter fest, und durchsuchte danach ihre Wohnung in Kiel-Gaarden. Dort fand sich weiteres Diebesgut im Wert von 3500 Euro.