Kiel

Etwa 50 bis 100 Umweltaktivisten haben in Kiel am Pfingstsonntag das Auslaufmanöver eines Kreuzfahrtschiffes gestoppt. Die Frauen und Männer überrumpelten Polizei und Sicherheitspersonal durch eine angestimmte Aktion. Am Sonntagabend räumte die Polizei die Blockade. Das Kreuzfahrtschiff hat den Kieler Hafen verlassen.

Schadstoffausstoß unterbrechen

Die Gruppe „Smash Cruiseshit“ besetzte am Nachmittag einen Kran, blockierten den Zugang zu den Pollern und kreuzten mit kleinen Booten vor dem Bug des Schiffes, teilte die Polizei in Kiel mit. Mit der Aktion wollten die Aktivisten den Schadstoffausstoß des Kreuzfahrtschiffes „Zuiderdam“ unterbrechen und auf die ausbeuterischen Arbeitsbedingungen an Bord aufmerksam machen.

Die Wasserschutzpolizei forderte Unterstützung der Berufsfeuerwehr und Seenotretter an, da nicht genug Boote für die Absicherung zur Verfügung standen. Zwar wurden mehrere Aktivisten vorläufig festgenommen, dennoch musste die Besatzung das Auslaufen der „Zuiderdam“ vorerst absagen und die Aktivisten gewähren lassen.

Polizei räumt Blockade

Die Polizei drängte am Abend auf ein Ende der Aktion und bereitet die Räumung vor. Gegen 19.30 Uhr trafen Spezialeinsatzkräfte auf dem Ostseekai ein. Zeitgleich wurde in einem Zelt der Gepäckabfertigung eine Sammelstelle für die festgenommen Aktivisten errichtet.

Die Streifenboote erteilten einem Motorboot der Aktivisten ein Einfahrverbot in den Sicherheitsbereich der Schiffsanleger. Inzwischen waren circa 40 Beamte der Polizei und 20 Beamte der Berufsfeuerwehr vor Ort. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei mit Booten und Ausrüstung.

Von RND/FB/dpa