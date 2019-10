Kiel

Wie Polizeisprecher Matthias Felsch am Mittwochnachmittag mitteilte, fanden die Ermittler in der Wohnung Teile des Diebesgutes, das drei Taten zugeordnet werden konnte.

Zwei Handys und ein Notebook aus Kieler Hotels verschwanden

So soll die Tatverdächtige am 8. Oktober über die Mittagszeit ein Sony-Handy und ein Apple-Notebook im Wert von etwa 1200 Euro aus einem Hotelzimmer entwendet haben. Die Eingangstür zu dem Hotelzimmer in Kiel war unversehrt, so Felsch.

Weitere Recherchen ergaben bereits einen Handydiebstahl aus einem Kieler Hotelzimmer am 3. Oktober. Kurze Zeit später, am 16. Oktober, verschwand außerdem ein niedriger vierstelliger Bargeldbetrag aus einem Zimmer.

19-Jährige auch des Diebstahls in einer Drogerie verdächtigt

Der Verdacht der Polizei richtete sich schließlich gegen die 19-jährige Reinigungskraft in dem Hotel, die am 18. Oktober außerdem als Ladendiebin in einem Drogeriegeschäft aufgefallen war.

Bei der Durchsuchung fand die Polizei daraufhin beide Handys sowie das Notebook in der Wohnung der Verdächtigen. Sie machte demnach keine Angaben zu den Vorwürfen.

