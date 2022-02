Polizei stoppt neun Temposünder bei Kontrollen im Kieler Stadtgebiet

Kiel

Für mehr als sieben Stunden nahm die Polizei am späten Dienstagabend und frühen Mittwochmorgen an zwei Kontrollstellen im Kieler Stadtgebiet Temposünder ins Visier. Insgesamt habe man neun Verfahren gegen Fahrzeugführer wegen Geschwindigkeitsverstößen eingeleitet. Ein 25-jähriger Mercedes-Fahrer war laut Polizei 47 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.

BMW-Fahrer fuhr laut Polizei 36 Stundenkilometer zu schnell

Um 19.40 Uhr starteten die sieben Beamtinnen und Beamten des 2. Polizeireviers mit der Geschwindigkeitskontrolle in der Kaistraße. Die maximale Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich beträgt 50 km/h. Laut Polizei fuhren fünf Autofahrer und Autofahrerinnen während der Kontrolle zu schnell. Der Fahrer eines BMW soll 86 Stundenkilometer auf der Temponadel gehabt haben. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 260 Euro, ein Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

Um 1.45 Uhr verlegte die Polizei den Kontrollort in den Ostring. Dort leiteten sie vier Verfahren gegen Autofahrende ein, die sich nicht an die erlaubte Tempo-50-Begrenzung hielten. Der 25-jährige Fahrer eines grauen Mercedes soll dort mit 97 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Auf ihn kommen ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu.