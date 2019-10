Von Jahr zu Jahr wird es enger in der großen Halle von Mercedes-Benz in Wittland. An diesem Wochenende besonders: Denn mit 109 Ausstellern und 5190 neuen Jobchancen meldeten die Veranstalter der 12. Jobmesse Kiel Rekord. Voraussichtlich bis zu 7000 Besucher werden dort noch bis Sonntag erwartet.