Kiel

Gegen 20.35 Uhr seien die maskierten Täter in den Laden an der Augustenstraße in Kiel-Gaarden eingetreten, habe der 52-jährige Angestellte berichtet. Wie die Polizei mitteilte, sollen zwei einen Schlagstock, der dritte ein Messer dabei gehabt haben. Einer habe den Angestellten aufgefordert die Kasse zu öffnen.

Flucht in Richtung Schulstraße

Der Täter habe sich schließlich selbst am Bargeld und an Zigarettenschachteln bedient. Das Trio sei daraufhin in Richtung Schulstraße geflüchtet, so Matthias Arends von der Polizei Kiel. Die Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Nach Angaben des Angestellten sprachen die Täter Deutsch, hatten eine schlanke Statur und waren etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß. Neben den Masken sollen sie dunkle Sportkleidung getragen haben. Einer hatte erkennbar blondes Haar.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 0431/160-3333.

