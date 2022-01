Polizei sucht Zeugen nach Raubüberfall auf 39-Jährige in Kiel-Gaarden

Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Kiel-Gaarden nach Zeuginnen und Zeugen. Der unbekannte Täter soll einer 39-Jährigen am Mittwochmorgen in der Augustenstraße die Handtasche geraubt haben. Vorher hatte er der Frau offenbar eine Bierflasche über den Kopf geschlagen.