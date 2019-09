Der Bedarf an Kita-Plätzen in Kiel-Wik ist groß. Deshalb plant die Emmaus-Kirchengemeinde nun am und im Gemeindezentrum der Lukas-Kirche an- und umzubauen. Drei Kita-Räume für maximal 45 Kinder sollen entstehen. Das Bauvolumen umfasst rund 2 Millionen Euro.