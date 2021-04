Kiel

Los ging es laut Polizei um 2 Uhr. Ein Zeuge meldete bei einer Bäckerei am Holstenplatz brennende Sonnenschirme. Nur zehn Minuten später loderten Flammen aus Sonnenschirmen eines Schnellrestaurants beim Asmus-Bremer-Platz.

Kaum waren diese Brände gelöscht, gab es um 3.05 Uhr Alarm bei einem Schnellrestaurant am Bootshafen. Auch dort brannten wieder Sonnenschirme. Weitere Sonnenschirme einer Bäckerei standen nahe der Holstenstraße um 3.19 Uhr lichterloh in Flammen.

Brände konnten zügig gelöscht werden

Den vorerst letzten Brand legten die Unbekannten dann vermutlich aus Mangel an Sonnenschirmen in einer Mülltonne vor einem Schnellrestaurant am Bootshafen. Durch die Hitzestrahlung des Feuers ging dabei eine Fensterscheibe des Restaurants zu Bruch.

Die Feuerwehr Kiel löschte alle Brände schnell und konnte ein Übergreifen auf die Gebäude verhindern. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Polizei vermutet politischen Hintergrund

In allen Fällen wird laut Polizei von Brandstiftung ausgegangen. Da es sich ausnahmslos bei den Orten um Geschäfte mit Außengastronomie handelt, wird auch ein politischer Hintergrund der Aktion nicht ausgeschlossen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Holstenstraße und den umliegenden Straßen und Plätzen gemacht haben könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kiel unter der Rufnummer 0431/1603333 in Verbindung zu setzen.