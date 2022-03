Kiel

Über einen Fahrstil lässt sich streiten: In Kiel endete am Mittwoch eine Auseinandersetzung zur Berufsverkehrszeit mit drei Verletzten im Krankenhaus.

Mehrere Zeugen hatten am Mittwoch den Polizeinotruf gewählt, nachdem ein Mini-Fahrer im Streit mit drei Insassen eines BMW am Ostring Höhe Oldenburger Straße ein Teppichmesser gezückt hatte und die Männer im Alter zwischen 22 und 30 Jahren damit verletzte. Sie kamen zur medizinischen Versorgung in Krankenhäuser.

Polizeieinsatz in Kiel: Handelte der Mini-Fahrer aus Notwehr?

Der Mini-Fahrer gab später gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, in Notwehr gehandelt zu haben. Ob tatsächlich eine Notwehrhandlung vorlag, ist Bestandteil der Ermittlungen des 4. Reviers.

Die drei Insassen des BMW gaben gegenüber der Polizei an, sich gegen 15 Uhr an der Fahrweise eines vor ihnen fahrenden Mini gestört gefühlt haben. Der 27-jährige Mini-Fahrer habe sie auf dem Ostring in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Ring mehrfach ausgebremst. Als der Mini dann in die Oldenburger Straße eingebogen sei, hätten sie beschlossen, ihm zu folgen.

Eine vorläufige Festnahme nach Streit am Ostring Höhe Oldenburger Straße in Kiel

Der Mini-Fahrer wurde vorläufig festgenommen und kam nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung auf freien Fuß.

Auch gegen die Insassen des BMW leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung sowie Beleidigung ein.