Ein Junggesellenabschied und seine Folgen: Weil zwei Männer am Sonnabend in Kiel zu tief ins Glas schauten, mit einem E-Scooter in der Innenstadt herumfuhren, und einer von ihnen dabei noch die Hose runter ließ, rückte die Polizei an – und nahm den Feiernden ihre Führerscheine ab.