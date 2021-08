Bei einer Kontrolle in der Holtenauer Straße hielt die Polizei in zwei Stunden elf Radfahrende an, die den Radweg in falscher Richtung nutzten. Dies ist laut Polizei eine der Hauptunfallursachen bei Radfahrerinnen und Radfahrern. Drei Autofahrer, die auf dem Radweg parkten, bekamen ein Bußgeld.