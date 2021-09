Insgesamt 70 Radfahrende hielten sich am Dienstag bei Kontrollen in Kiel nicht an die Verkehrsregeln. Wie die Polizei berichtet, fuhren besonders viele in falscher Fahrtrichtung auf den Radwegen. Eine Radfahrerin fuhr über eine rote Ampel – und hatte eine überraschende Ausrede parat.