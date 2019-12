Das 4. Polizeirevier in Kiel-Gaarden war am Vormittag für zwei Stunden abgeriegelt. Grund war ein Gefahrguteinsatz der Feuerwehr. Eine Streife hatte bei einem Einsatz in Gaarden am Freitagmorgen einen Umschlag mit gelblich-grünem Pulver sichergestellt und mit aufs Revier genommen.