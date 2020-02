Dieser Sack hebt sogar ein Auto hoch

Kiel

"Alles hat gut geklappt, wir sind zufrieden", zog Einsatzleiter Jörn Grotheer am Ende Bilanz. Bevor Polizeitaucher und die Kollegen der Unimog-Sparte einen neuen Hebesack ausprobieren konnten, wurde das schrottreife Fahrzeug vorsichtig ins Wasser gelassen – allerdings ohne Motor und frei von Öl, Benzin oder anderen schädlichen Stoffen. „Wir fabrizieren hier keine Umweltverschmutzung“, betonte der Tauchgruppenführer. Es sei aber wichtig, sich mit den Abläufen und der Ausstattung vertraut zu machen.

„Der alte Hebesack hat die Sicherheitsanforderungen nicht mehr erfüllt“, erläuterte Polizeitaucher Simon Scherbarth, nun werde das neue Hebesystem ausprobiert und die Handhabung in unterschiedlicher Besetzung geprobt. Etwa zwei Mal pro Jahr müssen Polizeitaucher in Schleswig-Holstein ein Fahrzeug aus einem Gewässer holen. Wird ein Auto im kühlen Nass entdeckt, machen die Einsatzkräfte üblicherweise eine Videodokumentation. Müssen Personen geborgen werden, hat das natürlich Vorrang: erst der Mensch, dann das Fahrzeug.

Zwei Tonnen schafft der Hebesack

An der Kaikante des Fischmarktes müssen diesmal aber keine Insassen geborgen werden; es geht nur darum, das versunkene Auto aus der rund fünf Grad kalten Schwentinemündung wieder an Land zu holen. Eine Last von zwei Tonnen kann der neue Hebesack hochziehen. Als der Kleinwagen auf dem Wasser landet, dauert es einige Minuten, bis er voll Wasser läuft und auf den Grund sinkt. Die Taucher bringen anschließend das Geschirr an. Vom Land aus wird der Hebesack über einen Schlauch mit Luft gefüllt und schwebt mit dem Fahrzeug langsam an die Oberfläche. Vorsichtig hievt der Unimog das Auto samt Hebesack an Land. Und weil alles so gut läuft, wird der Ablauf in anderer Besetzung gleich noch einmal wiederholt. „Wir haben auf dem Seefischmarkt häufig Übungen an der Kaikante“, berichtet Oliver Wehner, Technischer Leiter des Zentrums für maritime Technologie und Seefischmarkt ZTS Grundstückverwaltung. Das Gelände sei dafür geeignet und biete genug Platz dafür.

Tipps vom ADAC

Wer mit seinem Fahrzeug im Wasser landet, sollte versuchen, es möglichst schnell zu verlassen, rät der ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club): Nach dem Aufprall im Gewässer – nicht schon vorher! – sollte man sich umgehend abschnallen und auch die Beifahrer dazu auffordern. In der Regel schwimmt das Auto noch einige Minuten auf dem Wasser, bevor es sinkt.

Die Seitenfenster oder ein Schiebedach lassen sich häufig noch für kurze Zeit öffnen. Bewusst und ruhig sollten die Insassen versuchen, das Fahrzeug zügig durch diese Öffnungen vor dem Untergehen zu verlassen. Die Türen lassen sich wegen des Wasserdrucks in der Regel nicht öffnen. Man sollte es auch nicht versuchen, weil sofort Wasser eindringen würde. Wer als Zeuge einen solchen Unfall beobachtet, sollte sofort die Rettungskräfte alarmieren.

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.