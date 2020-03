Kiel

Wie die Polizei Kiel am Mittwochvormittag berichtete, wählte der Beamte vom Bezirksrevier in seiner Freizeit um 10.39 Uhr den Polizeiruf. Gleichzeitig folgte er dem Auto. Zusätzlich fand die Leitstelle heraus, dass das am Pkw angebrachte Kennzeichen als gestohlen gemeldet war.

Zur Konfrontation kam es auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hasseer Straße in Kiel: Beamte des 3. Reviers trafen ein und kontrollierten den Fahrer. Er habe tatsächlich keine gültige Fahrerlaubnis gehabt, so die Polizei. Bei der Kontrolle ergab sich außerdem der Verdacht auf Drogenkonsum.

Auch noch Drogen im Auto gefunden

Entsprechend wurde das Auto durchsucht und Drogen gefunden. Die Beamten nahmen den illegalen Fahrer vorläufig fest und ließen einen Arzt eine Blutprobe entnehmen. Außerdem stellten sie Kennzeichen und Autoschlüssel sicher.

Der 43-Jährige wurde anschließend entlassen, die Ermittlungen laufen weiter. Er muss sich verantworten, weil er ohne gültigen Führerschein gefahren ist, wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Urkundenfälschung.

