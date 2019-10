In der Elisabethstraße, der wichtigsten Einkaufsmeile von Gaarden, eröffnet Mitte November eine neue Postfiliale. Eine Erleichterung für die Kundschaft in Kiel bedeutet das allemal. Als vorgezogenen Ersatz für den Standort Karlstal will die Post das zusätzliche Angebot dabei nicht verstanden wissen.