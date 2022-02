Gaarden

Schon manche Postfiliale im Stadtteil Gaarden machte nach kurzer Zeit aus unterschiedlichen Gründen wieder dicht. Viel Kritik gab es zuletzt daran, dass seit Jahresbeginn der Post-Shop in der Johannesstraße geschlossen ist. Auch in Suchsdorf gibt es Ärger um dieses Thema.

Thorn Schütt, Regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post, kann das aktuelle Unbehagen in Gaarden zwar verstehen, verweist aber auf handfeste Gründe. „Wir mussten uns von diesem Partner trennen“, betonte er am Mittwochabend im Ortsbeirat Gaarden und deutete damit an, dass die Zusammenarbeit wohl nicht so gelaufen ist, wie es wünschenswert wäre.

An zentraler Stelle in Gaarden, in der Wikingerstraße 4, eröffnet die Deutsche Post jedoch am 15. Februar eine neue vollwertige Filiale mit zwei Schaltern. Zunächst bis wahrscheinlich kommenden Mai wird der Standort als eigenes Tochterunternehmen der Post betrieben. Danach übernimmt laut Schütt ein Partner, der zusätzlich mit einem Kiosk Geld verdienen will.

Für Gaarden bedeute das dann wieder eine „tolle Versorgung“, meinte der Mann von der gelben Truppe. Immerhin halte der einstige Staatsbetrieb im Stadtteil weitere vier Packstationen sowie vier Paketshops vor. Nach dem Modell „Mops“ (Mobiler Postservice) sei es außerdem jederzeit möglich, den Zustellkräften zum Beispiel Briefe mitzugeben.

Das Hickhack mit den Filialen, aber auch die schon Ende 2020 abgewickelte Postbank im Karlstal ergeben für so manche Betroffene ein ungutes Bild. Von einer „Servicewüste in Gaarden“ sprach gar ein Besucher der Sitzung, und Ortsbeirat Florian Eggers (Die Linke) monierte ebenfalls, dass Ältere und weniger Mobile die Leidtragenden der Postpolitik seien. Wolfgang Schulz, ehemaliger SPD-Ratsherr für Gaarden-Ost, sorgt sich genauso. Nach seiner Wahrnehmung verfügen viele Haushalte im Stadtteil nicht über die Technik für Online-Post- oder Bankgeschäfte. „Da läuft viel analog“, sagte er und schlug wie auch sein Nachfolger Nesimi Temel eine Post samt Bank unter einem Dach vor.

Das allerdings dürfte schwierig werden. Schon der verkaufte Standort Karlstal gehörte allein der Postbank, die nur so heißt und in Wirklichkeit ein reiner Ableger der Deutschen Bank ist. Auf deren Geschäftspolitik könne die für Briefe und Pakete zuständige Post praktisch keinen Einfluss nehmen, dämpfte Thorn Schütt die Hoffnungen.

Hübsch anzusehen ist der Museumshafen im Germania-Becken, wenn es dunkel ist. Das hat aber nicht nur im wörtlichen Sinn auch seine Schattenseiten. Quelle: Martin Geist

Museumshafen hat Probleme mit Einbrüchen und Vandalismus

Durchaus optimistisch sind unterdessen die Vorstandsmitglieder des Kieler Museumshafen-Vereins. Nach zahlreichen Einbrüchen und im September sogar einem durch Vandalismus versenkten Schiff wünschen sich die Oldie-Fans eine bessere Beleuchtung des unmittelbaren Umfelds am Germania-Becken. Ein leistungsfähiges System möglicherweise mit unterstützenden Bewegungsmeldern wird nach dem Ergebnis einer Ortsbegehung allerdings nicht ganz billig. Der Ortsbeirat unterstützt das Anliegen trotzdem, auch wegen einer großen Befürchtung, die Andreas Köpke vom Museumshafen äußerte: „Wenn wir nichts unternehmen, fahren uns die Schiffe davon.“

Nachgedacht hatten Köpke und Co. auch über die Installation einer Videoüberwachung, die nach ihrer Einschätzung allerdings auf hohe „politische und gesellschaftliche Hürden“ stoßen würde. „Datenschutz ist eben wichtiger als Eigentumsschutz“, ertönte dazu raunend eine Stimme aus dem Publikum.