Reinhard Patzlaff war geschockt, als er vor ein paar Tagen am Briefmarkenschalter in der Postbank-Filiale in der Andreas-Gayk-Straße stand. Ein Mitarbeiter informierte ihn, dass der Briefmarkenschalter ab dem 15. März den Verkauf einstellt. „Ich dachte zunächst, das wäre ein Spaß“, sagt der langjährige Kunde.

Kunde ärgert sich über Schließung des Schalters

Er bekam einen Zettel in die Hand gedrückt, auf dem mitgeteilt wurde, dass er künftig in einer Partnerfiliale der Deutschen Post im Seekoppelweg 2 Briefmarken, sowie andere Produkte der Post kaufen könne. „Keine Ahnung, wo der Seekoppelweg ist. Das musste ich erst einmal googeln“, sagt der 70-Jährige.

Der Briefmarkenautomat hingegen bleibt in der Filiale stehen. „Da muss man aber passend zahlen und kann sich die Briefmarken nicht aussuchen“, erzählt Reinhard Patzlaff. Gerade als Mitglied im Bundeswehrverband verschickt er häufiger Urkunden an die Kameraden. Da soll dann auch eine hübsche Briefmarke auf den Umschlag.

Briefmarkenschalter in Kiel rechnet sich wirtschaftlich nicht

„Ich finde es sehr fragwürdig, dass die Post ihren Service immer weiter einschränkt ohne Rücksicht auf die Kunden“, sagt Reinhard Patzlaff. Oliver Rittmaier, Pressesprecher der Postbank, hingegen argumentiert, dass es sich wirtschaftlich nicht mehr rechne, den Briefmarkenschalter stehen zu lassen.

„Postbank und Deutsche Post überprüfen regelmäßig ihr Filialnetz in Bezug auf Kundenverkehr, Produktnutzung und auch Kosten. Diese Prüfung hat ergeben, dass die Philatelie-Shops in den Filialen der Postbank aufgrund der abnehmenden Nachfrage nicht mehr betrieben werden können.“ Briefmarken sollen daher in die Partner-Filialen sowie das Service- und Versandzentrum der Deutschen Post verlegt werden.

Briefmarken können auch per Post zugeschickt werden

„Mir wurde gesagt, dass die Filiale im Seekoppelweg besser mit dem Auto zu erreichen sei“, sagt Reinhard Patzlaff. „Aber was machen diejenigen, die kein Auto haben, Behinderte oder ältere Leute? Die Filiale ist doch hier in der Innenstadt. Hier wohnen rund 80.000 Bürger.“

Wenn Reinhard Patzlaff nicht in den Seekoppelweg fahren möchte, kann er sich die Briefmarken auch zuschicken lassen. „Per Post zuschicken lassen, um etwas zu verschicken. Das ist kein Service.“