Kiel

Zwei lange Menschenschlangen bilden sich vor der Postbank-Filiale in der Andreas-Gayk-Straße. Rechts müssen sich die Kunden anstellen, wenn sie an den Schalter möchten. An der linken Schlange warten sie für den Automaten. Charlotte Hundertmal vom Sicherheitsdienst achtet darauf, dass sich die Kunden richtig anstellen. „Möchten Sie zum Schalter oder zum Automaten?“, fragt sie höflich jeden Anstehenden. „Zum Schalter müssen Sie dort drüben hin.“

Zum Teil stehen jeweils 20 Kunden an einer Schlange. Einige überbrücken die Zeit mit einer Zigarette, andere sind sichtlich durchgefroren. Minus 1 Grad zeigt das Thermometer an. „Am Anfang des Monats ist hier viel los“, sagt Charlotte Hundertmal und dirigiert dabei schon die nächsten Kunden ins Geschäft.

Postbank: Kein Zusammenhang mit Schließung am Ostufer

Dass der Ansturm etwas mit der Schließung der Filiale am Ostufer zu tun hat, kann die Postbank nicht erkennen. „Wir beobachten in der Andreas-Gayk-Straße kein erhöhtes Kundenaufkommen“, sagt Pressesprecher Hartmut Schlegel. Ende Januar war die Filiale im Karlstal in Gaarden geschlossen worden. „Die Schlangen bilden sich in erster Linie durch die Abstandsregelungen und die verringerte Anzahl der Personen, die sich im Gebäude befinden dürfen.“

Die Fußgänger, die an der Filiale vorbeilaufen, müssen sich irgendwie an den Kundenschlangen vorbeischieben. Einige nutzen auch den eineinhalb Meter großen Sicherheitsabstand, den die Kunden zueinander halten, und huschen schnell vorbei. Eine Frau rollt mit ihrem Fahrrad heran. „Soll das ein Witz sein?“, fragt sie völlig erstaunt mit Blick auf die wartenden Kunden.

Einige Kunden drehen frustriert um

Holger Waltersdorf aus Blocksdorf ist nun schon zum zweiten Mal hierhergekommen. „Am Freitag war die Schlange noch länger. Bestimmt 50 Meter. Da bin ich wieder umgedreht“, sagt er. Heute hatte er mehr Glück und konnte seine Kontoauszüge ausdrucken. Ewig musste er nicht anstehen. Die Schlange ist zügig abgearbeitet.

Auch Angela Schaefer aus Strande stellt sich an. Sie möchte zum Schalter. „Ich finde das nicht so schlimm. Ich hatte mich darauf eingestellt“, sagt sie und läuft dann schnell in den Laden, als Charlotte Hundertmal sie hineinwinkt.

Nun auch wieder während der Mittagspause geöffnet

Hartmut Schlegel bedauert die Wartezeiten. „Vor allem bei Kälte und Regen ist das Warten außerhalb des Gebäudes nicht angenehm. Wir empfehlen unseren Kunden deshalb, sofern das möglich ist, die Stoßzeiten zu meiden.“ Diese seien ab 9 und ab 14 Uhr.

Seit Montag, 1. Februar, hat die Filiale nun auch wieder zwischen 13 und 14 Uhr geöffnet. „Wegen des Lockdowns hatten wir die Filiale vorübergehend mittags geschlossen, um den Betrieb in sogenannten Split-Teams zu ermöglichen“, erklärt Hartmut Schlegel. Damit sollten die Kontakte unter den Mitarbeitern reduziert werden. „Die seit vorgestern wieder durchgehenden Öffnungszeiten dürften die Situation weiter entspannen“, meint Hartmut Schlegel.