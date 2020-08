Kiel

„Der Sokratesplatz ist ideal für eine solche Veranstaltung“, erklärte Benjamin Rachfahl. „Der Ort ist in sich geschlossen, verfügt über ansteigende Sitzreihen, eine Skulptur als Hingucker und eine weiße Gebäudewand, die sich für die Projektion eignet“, erklärte der selbstständige Lichtdesigner. Mit mehreren Beamern, Medienservern und einem Soundsystem erzeugte der 39-Jährige überraschende Effekte. Zwischen den drei Lichtershow-Blöcken kamen die rund 100 Gäste ins Gespräch, auch über das Ostufer. „Neumühlen-Dietrichsdorf hat ein großes Potenzial“, sagte Rachfahl, der in dem Stadtteil lebt.

Kultur und Innovation für Neumühen-Dietrichsdorf

Der Visual Artist und Carolin Boeck, die das Café Mumpitz in der Nähe der Fachhochschule Kiel betreibt, sowie weitere Mitstreiter sind gerade dabei, einen Verein zu gründen, dem es um „Kultur und Innovation für Neumühlen-Dietrichsdorf“ geht. „Bei den Vorgesprächen zur Vereinsgründung kam uns die Idee, an einem Abend eine Lichtinstallation auf dem Sokratesplatz zu organisieren“, erzählte Boeck. Mit diesem Vorhaben hat sich die Gruppe beim Wettbewerb zum „ Innovationsfestival“ der Kiel-Region beworben.

Unterstützung für kreative Ideen

Ohne die Corona-Pandemie wäre das Innovationsfestival zum dritten Mal in einer Gemeinschaftsaktion Ende dieses Monats über die Bühne gegangen. Doch in diesem Jahr setzen die Gewinner ihre Projekte einzeln um. Das Innovationsfestival ganz unter den Tisch fallen zu lassen, kam für die Verantwortlichen nicht infrage. Kim Svenia Strupp, die beim Regionalmanagement „Kiel-Region“ für das Festival zuständig ist, berichtete: „Wir möchten unserer Zielgruppe in diesen turbulenten Zeiten zur Seite stehen und daher gezielt Kreativschaffende unterstützen.“ So wurden in einem Wettbewerb 15 Projektideen unter der Überschrift „Begegnung über Grenzen hinweg“ mit je 1000 Euro prämiert, unter anderem die Licht-Show. „Zwischen West- und Ostufer gibt es eine Grenze, die nicht nur durch die Förde bestimmt ist“, sagte Joy Dorany aus dem Team, die sich wünscht, dass kulturelle Veranstaltungen auf dem Ostufer mehr Beachtung bei Bewohnern des Westufers finden. Ihre Schwester Shoshanna Dorany, Philosophie-Studentin an der Christian-Albrechts-Universität Kiel und Mitorganisatorin, freute sich, dass sowohl Studenten als auch Bewohner des Stadtteils zu der Veranstaltung kamen.

Mitte September Präsentation in Kolding

Zur Lichtinszenierung auf dem Sokratesplatz hat das Team auch ein Video gedreht. Denn es wird Mitte September nach Kolding fahren, wo alle Gewinner des Innovationswettbewerbs ihre Projekte präsentieren. Das Projekt soll auch in die Zukunft ausstrahlen: „Wir wünschen uns, dass wir mit Hilfe von Sponsoren eine Veranstaltung dieser Art in einem größeren Format umsetzen können“, sagte Katharina Fischer, die an der Fachhochschule Öffentlichkeitsarbeit studiert und die Veranstaltung moderierte.

