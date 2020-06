CAU-Professoren leisten Widerstand

Kiel

Thomas Bosch, Direktor des Zoologischen Instituts, hat sich jetzt mit einer Mail an die „Kolleginnen und Kollegen“ gewandt und um Unterstützung für eine entsprechende Petition gebeten. Die Liste mit den Unterschriften der Wissenschaftler soll am Mittwoch vor der kurzfristig einberufenen Sondersitzung des Senats an den Vorsitzenden Markus Bleich überreicht werden.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass die Findungskommission sich auf vier Wahlvorschläge geeinigt hat – zwei Frauen und zwei Männer, von denen einer inzwischen seine Kandidatur bereits wieder zurückgezogen hat. Die amtierende CAU-Vizepräsidentin Ilka Parchmann und der ehemalige CAU-Vize Frank Kempken sind dagegen nicht mehr im Rennen. Bosch bittet in seinem Schreiben daher um Unterstützung für die Idee, dass „Herr Kempken und Frau Parchmann auf die Wahlliste gesetzt werden und sich mit ihrem Programm dem Senat vorstellen können“.

Was die Petition genau erreichen will, ist noch unklar

Das genaue Ziel der Petition bleibt jedoch unklar. Eine nachträgliche Ergänzung der Liste ist formal gar nicht möglich. Bosch wollte gestern auf KN-Anfrage nicht zu dem Thema Stellung nehmen. Unklar ist daher auch, wie groß die Unterstützung für die Petition innerhalb der Professorenschaft ist. CAU-Sprecher Boris Pawlowski bestätigte, dass es heute in der Sondersitzung um die Präsidentenfrage gehen wird, stellte aber auch klar: „Der Wahlzug ist am Laufen. Im Normalfall wird die Wahl nächste Woche stattfinden.“

Die Situation ist in mehrfacher Hinsicht pikant: Mit der Mail von Bosch, dem die Kandidatennamen verraten wurden, sind als vertraulich eingestufte Informationen an der CAU bekannt. Gleichzeitig gerät die Findungskommission unter Druck, ihre Entscheidung gegen die CAU-Kandidaten in letzter Minute zu begründen. Nach Informationen von KN-online verfügen sowohl Parchmann als auch Kempken über alle formalen Voraussetzungen, die auch die drei verbleibenden Kandidaten mitbringen. Der Senat kann die Entscheidung der Findungskommission, alle Kieler Kandidaten auszusortieren, heute am Ende nur akzeptieren – oder das komplette Verfahren stoppen. Von Seiten des Bildungsministeriums gab es am Dienstag zwei Anmerkungen: Aus rechtlicher Sicht sei bisher alles sauber gelaufen. „Und wir haben darauf hingewiesen, dass die Vertraulichkeitsverpflichtungen eingehalten werden müssen“, sagte Sprecher David Ermes.

Die endgültige Entscheidung über den nächsten CAU-Präsidenten soll am 24. Juni fallen

Der erste Anlauf für die Präsidentenwahl musste im Winter wegen eines formalen Fehlers im Ausschreibungstext gestoppt werden. Die Amtszeit von CAU-Präsident Lutz Kipp, der im April seine erneute Kandidatur zurückgezogen hatte, endete zum Juni. Seitdem leiten seine bisherigen Stellvertreterinnen Ilka Parchmann, Anja Pistor-Hatam und Karin Schwarz zusammen mit der Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer die Geschäfte. Aber auch das ist seit Bekanntwerden der Namen bemerkenswert: Den drei Stellvertreterinnen wurden bislang keine Ambitionen nachgesagt. Parchmann, so heißt es jetzt, sei erst in letzter Minute auf den Bewerbungszug aufgesprungen.

Die ordentliche Wahl des neuen Präsidenten ist für die Senatssitzung am kommenden Mittwoch, 24. Juni, ab 14 Uhr terminiert. Die Sondersitzung des Senats beginnt am Mittwoch, 17. Juni, um 16.15 Uhr. Wann sie enden wird, ist völlig offen.

