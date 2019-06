An der grünen Basis in Kiel formiert sich Widerstand gegen Ulf Kämpfer. Viele hadern mit der Empfehlung der Findungskommission, bei der Oberbürgermeisterwahl am 27. Oktober den SPD-Amtsinhaber zu unterstützen. Aber gegen ihn antreten wollte keiner. Zwei nennen ihre Gründe dafür.