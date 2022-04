Preissteigerung: Werden Ostern auch die Eier teurer in Schleswig-Holstein? 

Kiel

Preisexplosionen beim Öl, Lieferengpässe bei Tierfutter und hohe Transportkosten: Die Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft wirken sich auch auf die Preise aus. Doch zumindest beim Ei gibt es für die Ostertage noch eine Entwarnung.

„Die Preise sind noch stabil geblieben“, sagt Katja Brunkert vom Geflügelhof Brunkert aus Neudorf-Bornstein. Die 25-Jährige steht mit ihrem Bully auf dem Exer in Kiel. Der Wochenmarkt ist auch für sie ein ganz wichtiger Absatzort.

Die Nachfrage nach Eiern ist rund um die anstehenden Feiertage besonders hoch. „Ostern ist ja immer die Hochsaison für uns“, so Katja Brunkert. Palette über Palette stapeln sich an ihrem Stand die Eierkartons. Das klassische Hühnerei ist bei ihr Flaggschiff. „Die Wachteleier kann ich auch empfehlen“, sagt eine Kundin.

Den Löwenanteil in Sachen Verkauf liefern aber die 1000 Hennen in dem Betrieb in Neudorf-Bornstein. „Zu Ostern sind immer die weißen Eier gefragt. Die lassen sich besonders gut färben. Sonst nehmen die Kunden lieber die braunen Eier“, weiß Brunkert.

Im Angebot sind auch bei ihr Eier in verschiedenen Größen – von S bis XL. „Los geht’s bei den Eiern der Junghennen, die haben die Größe S“, erklärt Brunkert. Der Wochenmarkt am Exer in Kiel ist einer von mehreren Märkten, die sie regelmäßig ansteuert.

Die Kunden haben dabei je nach Stadtteil ihre Eigenarten, hat sie beobachtet. „Hier sind besonders die ganz großen XL-Eier gefragt. Die Menschen mögen in der Innenstadt vermutlich einfach lieber die großen Eier“, sagt die Verkäuferin über den Standort Exer.

„Ja, die großen Eier sind beliebt. Da hat man einfach mehr vom Ei“, sagt auch Hauke Holm. Der 28-jährige Landwirt kommt mit seinem Wagen vom Naturpark Aukrug und steht ein paar Meter weiter. Familie Holm hat den ältesten Familienbetrieb in Schleswig-Holstein – er blickt auf 475 Jahre Tradition zurück.

Auch bei Hauke Holm brummt der Absatz am Mittwoch. 2000 Eier sind in den ersten fünf Stunden verkauft. Und auch bei ihm sind die weißen Eier viel mehr gefragt als üblich. „Die gehen sonst in die Verwertung. Die Kunden mögen sonst einfach die braunen Eier lieber. Jetzt bleiben die braunen Eier übrig“, sagt Holm.

Die Preise sind bei Bauer Holm leicht gestiegen. „Die Kosten für Treibstoff sind auch bei uns angekommen“, erklärt der 28-Jährige. Noch aber ist der Anstieg beim Preis pro Ei in Schleswig-Holstein moderat. Der Anstieg müsse den Kunden jedoch vermittelt werden – es werde viel gefragt, so Holm.

Kunden wollen Informationen auch über die Herkunft der Eier

Die Preise bewegen sich auf dem Wochenmarkt in Kiel derzeit zwischen 30 und 40 Cent pro Ei. „Wenn der Weizen knapp wird, werden auch die Preise für Eier steigen. Wir brauchen ihn ja als Futtermittel“, sagt Katja Brunkert.

Überhaupt sei das Interesse der Kunden an der Herkunft der Eier heute größer als früher. „Es wird viel gefragt. Qualität und Tierwohl sind den Leuten sehr wichtig, die haben da schon viele Fragen“, ist Hauke Holms Beobachtung.

Viele Informationen verrät der Aufdruck auf dem jeweiligen Ei. Wie das Verbraucherschutzministerium in Kiel mitteilt, sind neben der Länderkennung mit DE für Deutschland besonders die Zahlen wichtig. Die Null vor dem DE weist das Ei aus ökologischer Bewirtschaftung auf. Außerdem gibt es Freilandhaltung (1), Bodenhaltung (2) und Käfighaltung (3). Laut Ministerium sind 1,729 Millionen Legehennen im Land zwischen den Meeren im Einsatz.

Gefärbte Oster-Eier aus dem Handel sind mehrere Wochen haltbar

Die Bodenhaltung ist mit 1,11 Millionen Tieren (64,6 Prozent) die häufigste Form der Hennenhaltung in Schleswig-Holstein. Die Käfighaltung kommt dagegen mit 72.900 Legehennenplätzen nur auf 4,2 Prozent. Etwa zehn Prozent der Legehennen (172.263 Tiere) sind in ökologischer Bewirtschaftung.

Bei Hauke Holm leben alle Tiere in Freilandhaltung. „Nur bei der Geflügelpest mussten wir die Tiere reinholen. Das ist aber nicht gut für die Hennen. Eine ständig wechselnde Umgebung bringt Unruhe unter die Tiere, das wirkt sich dann auf die Größe der Eier aus“, sagt er.

Wer nicht selbst die Eier zu Ostern färben möchte, kann bereits gefärbte kaufen. Sie lassen sich problemlos mehrere Wochen halten. Voraussetzung dafür sind eine unbeschädigte Schale und eine dünne Lackschicht der Farbe.

„Eier sind gerade in der Osterzeit bei uns sehr wichtig. Wir färben auch selbst“, sagt Gothart Magaard, Bischof der Nordkirche im Sprengel Schleswig und Holstein. Auch der Theologe kauft gern auf dem Wochenmarkt auf dem Exer in der Kieler Innenstadt ein.

Im Christentum steht das Ei als Symbol für die Auferstehung Jesu Christi. Wie der Hase zum Ei gekommen ist, ist allerdings weniger erforscht. Irgendwann im 17. Jahrhundert kam der Hase beim Transport rund um das Oster-Ei ins Spiel. Keine Rätsel mehr geben dagegen Eier an sich dem Verbraucher heute noch auf – wer eins auf dem Markt kauft, kann sich rundum informieren lassen.