Die Festtagspause bei der Marine ist vorbei. Am Freitag ist der Tender "Werra" in Kiel als erste Einheit der Marine zu einer Einsatzfahrt im Jahr 2021 gestartet. Das Schiff und seine siebenköpfige Crew sollen in der Ägäis eine heikle Mission in einem von Flüchtlingen genutzten Seeraum erfüllen.