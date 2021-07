Die erste neue Kanalfähre ist da: Die „Arlau“ traf am Sonnabend in Kiel ein. Es ist die erste mit Hybridantrieb.

Neue Kanalfähre „Arlau“ in Kiel eingetroffen – die erste mit Hybridantrieb

In Estland gebaut

In Estland gebaut - Neue Kanalfähre „Arlau“ in Kiel eingetroffen – die erste mit Hybridantrieb

In Estland gebaut - Neue Kanalfähre „Arlau“ in Kiel eingetroffen – die erste mit Hybridantrieb

Von Frank Behling