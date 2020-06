Kiel-Schreventeich/Hasseldieksdamm

Rund 1,5 Millionen Euro plant die Stadt für diese Maßnahme ein, die ab 2021 umgesetzt werden soll. „Die Ausschreibung und die Vergabe der Arbeiten sind für den Herbst 2020 terminiert“, erklärten Tiefbauamtsleiter Peter Bender und Mitarbeiter Jens Kruschwitz im Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm. Was ist geplant? Auf der Straßenseite am Baumarkt wird – von der Kreuzung B 76 bis zur Veloroute 10 – der Radweg auf drei Meter verbreitert, um den Radfahrern eine gute Anbindung zur Fahrradschnellstraße zu ermöglichen. Auf der gegenüberliegenden Seite wird der Radweg bis zur Alten Weide auf eine Breite von 2,50 Meter ausgebaut. Auf beiden Straßenseiten ist ausreichend Platz für den Um- und Ausbau.

Bushaltestelle soll vors Max verlegt werden

Die Erneuerung der Radwege ist ein Teil der geplanten „Premiumroute für Radfahrer in Kiel“. Die soll künftig von Suchsdorf über die Eckernförder Straße, über den Arndtplatz, den Jungfernstieg, die Waisenhofstraße bis in die Innenstadt führen, so Bender.

Geplant ist im Zuge der Baumaßnahme auch, die Bushaltestelle vor dem Jawoll-Markt abreißen und vor das Max Nachttheater zu verlegen. Grund dafür ist der barrierefreie Ausbau der Haltestelle, der am jetzigen Standpunkt aufgrund von Platzmangel durch Bäume nicht möglich ist. „Die Parkplatz-Situation vor dem Veranstaltungsort muss dafür neu sortiert werden“, erklärte Bender bereits in der vergangenen Sitzung des Ortsbeirates.

Betreiber des Max soll beteiligt werden

Elf Stellplätze werden wegfallen. Weil der Ortsbeirat im Mai zu keinem Beschluss kam, beschäftigte sich das Gremium jetzt erneut mit dem Thema – und stimmte „grundsätzlich der Verlegung zu“. Gleichzeitig forderte man die Verwaltung auf, den Betreiber des Veranstaltungsortes in die Planungen miteinzubeziehen. Denn dem Ortsbeirat sei „nicht klar, ob die Tour-Busse bei Konzerten nach dem Umbau noch Platz haben, wenn die Einfahrt zum Max halbiert wird“, erklärte Ralf Kretschmer ( CDU).

Mit der Verlegung der Haltestelle vor den Veranstaltungsort gäbe es zudem für die Kieler Verkehrsbetriebe die Option, ihre Busse – die aus Richtung Friedhof Eichhof kommen und in die Eckernförder Straße abbiegen – nicht in der engen Eichhofstraße, sondern an der neuen Haltestelle halten zu lassen. „Das würde die Verkehrssituation vor Ort entzerren“, so Bender. Die Haltestelle Eichhofstraße selbst bleibt erhalten, so Bender. Das ist auch der Wunsch des Ortsbeirates.

Offene Fragen zur Querungsinsel im Knooper Weg

Offene Fragen gab es in der Mai-Sitzung auch zum geplanten Bau einer Querungsinsel auf dem Knooper Weg, die Radfahrern und Fußgängern den Übergang vom Jungfernstieg zur Waisenhofstraße erleichtern soll. Um Radfahrern auf dem Knooper Weg gen Exer das (künftig für Pkw nicht mehr erlaubte) Linksabbiegen in die Waisenhofstraße zu erleichtern, hatte der Ortsbeirat das Tiefbauamt um Lösungsvorschläge gebeten. Die lagen jetzt vor: Die Verlängerung der Querungsinsel bis zum Supermarkt (ein Linksabbiegen vom Knooper Weg auf den Supermarkt-Parkplatz wäre dann ausgeschlossen) oder eine Markierung auf der Straße sind die Optionen, die „mich beide nicht glücklich stimmen“, erklärte Rolf Paulsen-Maronde (Grüne). Er sprach damit den Ortsbeiratsmitgliedern aus der Seele. „Die Vorteile beider Lösungen wiegen ihre Nachteile nicht auf“, hieß es. Am Ende wurden beide Varianten abgelehnt und die Baumaßnahme, wie in der Mai-Sitzung vorgestellt, beschlossen.

