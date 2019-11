Primark-Eröffnung: So reagiert das Netz

Aus den Boxen wummerte Musik, Hunderte Kunden strömten in den ersten Minuten den Laden: Die neue Primark-Filiale am Bootshafen in Kiel ist seit Mittwoch um 10 Uhr eröffnet. Die Mitarbeiter jubelten und verteilten Luftballons an Kinder. Proteste gab es zunächst nicht.