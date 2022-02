Hassee/Vieburg

Schlechte Sicht durch dichte Hecken und ein viel zu hohes Tempo: Das ist eine Kombination, die den Bereich Pestalozzistraße/Fröbelstraße zu einer Problem-Kreuzung machen. Denn die vorfahrtsberechtigten Fahrzeuge aus der Fröbelstraße werden dadurch viel zu spät bis gar nicht wahrgenommen. Wie sich diese kritische Kreuzung entschärfen lässt, damit beschäftigte sich einmal mehr der Ortsbeirat Hassee/Vieburg.

77 Stundenkilometer schnell: Das ist der höchste Wert, der in der Pestalozzistraße – einer Tempo-30-Zone – im Kreuzungsbereich gemessen wurde. Auf Bitten des Ortsbeirates hatte die Stadt Kiel im Oktober und November 2021 über einen längeren Zeitraum die Geschwindigkeit der Fahrzeuge erfasst. „Wir wollten damit verlässlich Zahlen als Argumentationsgrundlage bekommen“, sagt Vorsitzender Christian Jopen (SPD). Die Auswertung zeigte deutlich, dass die Fahrzeuge in dem kritischen Bereich zu schnell unterwegs sind.

25 Prozent der Fahrzeuge sind zu schnell

Rund 25 bis 27 Prozent der Autofahrerinnen und Autofahrer drücken bergab in Fahrtrichtung Hamburger Chaussee deutlich aufs Gaspedal, Tempo 65 bis 77 waren hier die Höchstwerte. In Richtung Krusenrotter Weg waren rund fünf bis sechs Prozent der erfassten Fahrzeuge mit durchschnittlich 50 Stundenkilometern auf dem ausgewiesenen Schulweg unterwegs. Aber nicht nur Autos sind zu schnell, auch Schulkinder auf ihren Rädern achten bei der Bergabfahrt selten auf die Vorfahrtskreuzung. „Gebremst wird in den wenigsten Fällen“, weiß Jürgen Meereis (Grüne). Er sieht dringenden Handlungsbedarf, aufgrund der Geschwindigkeiten die Kreuzung zu entschärfen. „Passiert hier ein Unfall, weil ein Fahrzeug aus der Fröbelstraße übersehen wird, kommt es bei den Geschwindigkeiten nicht nur zu Blechschäden.“

Mit einem „Achtung-Kreuzung“-Schild auf die Fröbelstraße hinzuweisen oder an der Stelle die Vorfahrtsregeln zu ändern, wäre die schnellste Variante. Dagegen sprach sich jedoch die Straßenverkehrsbehörde in einer der vergangenen Sitzungen aus: Grundsätzlich gelte im Straßenverkehr die Rechts-vor-Links-Regel. Weil der Bereich in der Tempo-30-Zone liegt, werden vor der Kreuzung keine weiteren Schilder aufgestellt, die eine bereits ersichtliche Anordnung wiederholen. Zuspruch fand damals die Überlegung, den Fußgängerüberweg Fröbelstraße „aufzumauern“ und einen abgesenkten Bordstein zu bauen, um mit dieser Maßnahme die Vorfahrtsregelung zu ändern.

Antrag an die Stadt wird vertagt

Ein dahingehender Antrag an die Verwaltung wurde dennoch noch einmal vertagt: Jopen setzte sich „auf Grundlage der Geschwindigkeitsmessung und bevor wir viel Geld ausgeben“ für nochmalige Gespräche pro Verkehrsschild mit den Ämtern ein. „Das ist die schnellere, praktische Lösung des Problems.“ Meereis konterte, Gespräche habe es viele gegeben. „Die Straßenverkehrsbehörde hat alles abgelehnt, was hilfreich wäre.“ Dennoch einigte sich der Ortsbeirat auf Vertagung. Die nächste Sitzung findet am 15. März um 19.30 Uhr im digitalen Format statt.