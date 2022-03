Schreventeich/Hasseldieksdamm

Fußball, Rugby, Beachvolleyball, Leichtathletik und Fitness: Der Professor-Peters-Platz wird von Sportlerinnen und Sportlern gut genutzt: Und das sieht man ihm inzwischen auch an. Das Amt für Sportförderung will die Anlage in den kommenden Jahren sanieren. Erste Ideen und den Weg zu einem Konzept erklärt Amtsleiter Philip Schüller im Ortsbeirat Schreventeich/Hasseldieksdamm.

Auf dem Professor-Peters-Platz in Kiel trainieren Schulen und Vereine

Der Professor-Peters-Platz ist eine von drei Bezirkssportanlagen der Stadt Kiel. Auf den Rasen- und Ascheplätzen trainieren Vereine, Schulen der Umgebung und andere Interessierte. Die Nutzungszahlen auf der seit rund 50 Jahre in der Form bestehenden Anlage sind stark gestiegen: Rund 850 Menschen kicken hier Fußball, rund 100 sind es beim Rugby, 20 beim Quidditch des FT Adlers. „350 Fußball-Punktspiele werden auf der Anlage ausgetragen. Hier ist außer im Winter jedes Wochenende Betrieb“, sagt Schüller. In den vergangenen zwei Corona-Jahren wurden auch Kampfsport und Judo auf dem Rasen geübt. „Wir wollen den Platz neu entwickeln, um ihn alle Zwecke besser nutzbar machen“, sagt Schüller. Dazu gehören Überlegungen, statt Rasen Kunstrasen zu verlegen, aus der 400-Meter-Aschebahn eine 100 Meter lange Kunststofflaufbahn zu bauen und zwei mobile Freiluftsporthallen zu errichten, die ein Training auch im Winter möglich machen.

Breite Beteiligung der Öffentlichkeit erwünscht

Eine erste Ideensammlung gab es bereits im August 2020 mit Sportvereinen und einem Landschaftsarchitekt. Weitere Gespräche werden folgen. „Das Ziel ist, ein Entwicklungskonzept mit breiter Beteiligung der Schulen, der Vereine und der Öffentlichkeit aufzustellen, das als Planungsgrundlage für die Modernisierung und Basis für die Kostenkalkulation dient“, sagt Schüller. Die Mittel für dieses Konzept sollen, wenn die Ratsversammlung zustimmt, 2023 in den Haushalt eingestellt werden. 2024 könnte die Sanierung beginnen. Der Ortsbeirat begrüßt die Pläne und die frühzeitige Einbindung des Gremiums. Rolf Paulsen-Maronde (Grüne) bittet darum, die geplante LED-Flutlichtanlage mit Nachtfalter-verträglicherem Licht auszustatten und einen Kunstrasen mit wenig Mikroplastik zu wählen.

Fünf Anträge für „Gemeinsam Kiel gestalten“

Fünf Projekte stellten sich im Rahmen der Förderung durch den Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“ vor, vier davon erhielten die Zustimmung des Ortsbeirates:

Der Verein für Kinder- und Jugendarbeit in der Apostel-Kirchengemeinde e.V. möchte sein Angebot für junge Menschen ausbauen, erklären Vorsitzende Kathrin Reinicke und Gemeindepädagoge Christoph Kaiser. Dafür soll in den Gemeinderäumen in der Eckernförder Straße ein CoWorking-Projekt entstehen, ein Ort, in dem sich Jugendliche treffen, aber auch arbeiten können. Der Verein wünscht sich Geld für die Ausstattung.

Der Clubraum der Apostel-Kirchengemeinde in der Eckernförder Straße soll zu einem CoWorking-Ort für Jugendliche umgestaltet werden. Quelle: Christoph Kaiser/Apostel-Kirchengemeinde/hfr

Der Verein Kollhorst e.V. muss den Lehmofen im Naturerlebniszentrum erneuern und wünscht sich zudem einen Bauwagen, in dem bei Regenwetter Gruppenarbeit stattfinden kann, stellt Vorstandsmitglied Achim Heinrichs und Naturpädagogin Angelika Elak den Antrag vor.

Das musiculum in der Stephan-Heinzel-Straße 9 möchte das Kindermusical „Regenbogenfisch, komm hilf mir“ zusammen mit Kita-Kindern aufführen. Dafür sollen alle 30 Kitas im Stadtteil angeschrieben werden, sagt Geschäftsführerin Anne Hermans.

Das Bücherhaus in Stampe war der Ideengeber für das vom Runden Tisch Hasseldieksdamm geplante Bücher-Tausch-Haus im Stadtteil. Quelle: Uwe Schneider/Runder Tisch Hasseldieksdamm/hfr

Der Runde Tisch Hasseldieksdamm will an der Ecke Am Wohld / Russeer Weg einen Bücherschrank aufstellen und betreuen. Die Gestattung vom Grundstückseigener Vonovia liege vor, erklären Ines von Schlieffen und Uwe Schneider. Der Runde Tisch plane in Zusammenarbeit mit der Awo, der Gemeinde, den Pfadfindern und dem Kindergarten unter anderem Lesungen.

Keine Zustimmung erhielt das Puppenspielprojekt des Vereins Bühnenwerk e.V. von Marc Schnittger: Geplant ist ein Puppenspiel, das Kinder musikalisch mitgestalten können. Der Ortsbeirat habe Bedenken, ob das Projekt dem gesamten Stadtteil zugutekomme, begründet Ortsbeiratsvorsitzende Tabea Philipp (SPD).