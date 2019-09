Kiel

1989 und 1990 geboren, sind die drei Musiker so alt wie die Deutsche Einheit: Benne ist am 2. Oktober 2019 live in Kiel ab 19 Uhr zu erleben, Joris steht anschließend ab 21 Uhr auf der Bühne. Mit Michael Schulte, der mit seinem Song „You Let Me Walk Alone“ für Deutschland beim Eurovision Song Contest 2018 einen vierten Platz erreichte, findet das Bühnenprogramm zum Bürgerfest am 3. Oktober 2019 in Kiel um 21.45 Uhr seinen Abschluss.

Die NDR-Bühne am Bernhard Harms-Weg wartet mit Live-Kochshows, Talkrunden und viel Musik auf, unter anderem mit dem Marinemusikkorps Kiel, Plattsnacker Jan Graf und der nordfriesischen Liedermacherin Norma.

Auf dem Bahnhofsvorplatz bietet der Nahverkehrsanbieter Nah.SH regionalen Künstlern eine Bühne, darunter Shantychören, Volkstanzgruppen und Nachwuchsmusikern. Wir zeigen Ihnen an dieser Stelle das komplette Programm zu den Feierlichkeiten rund um den Tag der Deutschen Einheit 2019 in Kiel.

Mittwoch, 2. Oktober 2019: Bürgerfest in Kiel

11 Uhr: Beginn des Bürgerfestes

12 Uhr: Offizielle Eröffnung des Bürgerfestes durch Ministerpräsident Daniel Günther und Kiels OB Ulf Kämpfer , Schleswig-Holstein-Zelt auf der Ländermeile

13.30 Uhr: Drachenboot-Rennen mit Ministerpräsident Daniel Günther und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, Kiellinie – Start Höhe Geomar

23 Uhr: Ende des Bürgerfestes

Interaktive Karte: Was ist wo beim Bürgerfest in Kiel 2019?

Hier erfahren Sie, was das Bürgerfest in Kiel alles zu bieten hat.

So präsentiert sich die Wissenschaft beim Bürgerfest in Kiel

Mittwoch, 2. Oktober 2019: NDR-Bühne, Bernhard Harms-Weg

11 Uhr: Best-of-Filme aus dem NDR Fernsehen und Soundcheck

15 Uhr: Begrüßung – Horst Hoof & Mandy Schmidt, Jan Graf & Norma Schulz – Music Act

16 Uhr: „Sportland Schleswig-Holstein" – Moderation: Rudi Dautwiz, Jan Graf & Norma Schulz – Music Act

18 Uhr: TV-Liveübertragung – Schleswig-Holstein

18.15 Uhr: Kochen mit dem NDR Schleswig-Holstein-Magazin-Reporter Philipp Jess und Sternekoch Volker Fuhrwerk

19.30 Uhr: TV-Liveübertragung – Schleswig-Holstein Magazin

20 Uhr: „Plattdeutsch-Party des NDR" Moderation: Yared Dibaba

“ : 22 Uhr: NDR 1 Welle Nord Party mit DJ Knuth Kossek

Mittwoch, 2. Oktober 2019: RSH-Bühne, Rathausplatz

12 Uhr: Kiel mit Gefühl – Singer/Songwriter Jonas Schnoor & Special Guest

& Special Guest 13 Uhr: Kiel groovt – Loopstation Daniel Hoppenstedt

13.40 Uhr: Kiel traditionell – Shantys und Seasongs Lotsengesangverein Knurrhahn

14.30 Uhr: Kiel offiziell – Offizielle Eröffnung „Mutiges Kiel auf dem Rathausplatz" durch Oberbürgermeister Ulf Kämpfer

Mittwoch, 2. Oktober 2019: Bürgerfest in Kiel, Rathausplatz

15 Uhr: Kiel engagiert sich – Talk aus den Themenwelten

16 Uhr: Kiel kreativ – Poetry Slam, Björn Högsdal and Friends

, Björn Högsdal and Friends 19 Uhr: Benne

Moderation: Volker Mittmann und Matze Schmak

: und Matze 21 Uhr: Joris

22.30 Uhr: RSH – DJ Show

Mittwoch, 2. Oktober 2019: Ländermeile, Kiellinie

Ab 12 Uhr: Moderation Carsten Kock

12 Uhr: Eröffnung Ländermeile mit Ministerpräsident Daniel Günther und Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer

13 Uhr: „Die Zukunft der Energie beginnt im Norden – Energiewende in Norddeutschland" – Wirtschaftsminister Bernd Buchholz im Gespräch mit Schülern

14 Uhr: Film: „Jugendbauhütte Lübeck stellt sich vor" Rekonstruktion eines 800 Jahre alten Holzkellers

15 Uhr: „Die Menschen und das Meer – eine schleswig-holsteinische Beziehungsgeschichte", Prof. Oliver Auge – Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

– 16 Uhr: Magic Pete – Comedy und Zauberei für Groß und Klein

17 Uhr: Feste Fehmarnbeltquerung – Naturschützer im Gespräch: Michael Løvendal Kruse, Danmarks Naturfredningsforening, und Malte Siegert, Nabu

18 Uhr: „Bürger unter Beobachtung – Zeitzeugen als wichtiges Instrument politischer Bildung": Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Luise Amtsberg, und Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien

, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen, die Bundestagsabgeordnete der Grünen, , und Bildungsministerin 19 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit DJ Michael Weide

Donnerstag, 3. Oktober 2019: Gottesdienst und Bürgerfest

10 Uhr: Übertragung des Festgottesdienstes zum Tag der Deutschen Einheit aus der St. Nikolai Kirche auf die Videoleinwände der Bühnen von Nah.SH, NDR und RSH

aus der Kirche auf die Videoleinwände der Bühnen von Nah.SH, und RSH 11 Uhr: Beginn des Bürgerfestes

12 Uhr: Übertragung des Festaktes zum Tag der Deutschen Einheit aus der Sparkassen-Arena auf die Videoleinwände der Bühnen von Nah.SH, NDR, R.SH und ins Schleswig-Holstein-Zelt

15.30 Uhr: Symbolische Staffelstabübergabe der Bundesratspräsidentschaft durch Bundesratspräsident Daniel Günther an Brandenburg – Zelt des Bundesrats am Ostseekai

19.45 Uhr: Beginn der Abendinszenierung an der Kiellinie mit der Eröffnungsrede durch Ministerpräsident Daniel Günther (NDR-Bühne)

an der mit der Eröffnungsrede durch Ministerpräsident (NDR-Bühne) 24 Uhr: Ende des Bürgerfestes (einige Zelte wie die der Institutionen schließen bereits gegen 20 Uhr)

Donnerstag, 3. Oktober 2019: NDR-Bühne, Bernhard-Harms-Weg

10 Uhr: Übertragung des Festgottesdienstes aus der St. Nikolai Kirche

11 Uhr: Was ist los in Kiel? Moderation: Christopher Scheffelmeier

11.15 Uhr: Talk: „Vielsprachenland Schleswig-Holstein" - Sintimusik von Carlo Krause Trio, Norma Schulz – Music Act

“ - Sintimusik von Trio, – Music Act 12 Uhr: Übertragung des Festaktes aus der Sparkassen-Arena

13 Uhr: Talk „99 Jahre nach der Volksabstimmung – Musterknabe Deutsch-Dänisches Grenzland?", Jan Graf & Norma Schulz – Music Act

14 Uhr: Talk „10 Jahre Weltnaturerbe Wattenmeer" - Jan Graf & Norma Schulz – Music Act

“ - & – Music Act 14.30 Uhr: Wacken Firefighters – Music Act

15 Uhr: „Mut verbindet" Alltagshelden aus Schleswig-Holstein im Gespräch

15.15 Uhr: Poetry Slam: Mecklenburg-Vorpommern gegen Schleswig-Holstein

16 Uhr: NDR Klappmaul-Puppe Werner Momsen

Klappmaul-Puppe 18 Uhr: Deutscher Rock-Pop vom Feinsten

19.45 Uhr: Ministerpräsident Daniel Günther eröffnet die Abendinszenierung – anschließend DJ Knuth Kossek

Donnerstag, 3. Oktober 2019: RSH-Bühne, Rathausplatz

10 Uhr: Kiel vereint – Ökumenischer Gottesdienst, Live-Übertragung

11 Uhr: Kiel bewegt sich – Warm-up mit Rock'n'Roll und Taekwondo

12 Uhr: Kiel festlich – Festakt in der Sparkassen-Arena, Live-Übertragung auf der Videowall

13 Uhr: Kiel tanzt – Mitmachkonzert „Grünschnabel" für die ganze Familie

„Grünschnabel“ für die ganze Familie 14 Uhr: Kiel engagiert sich – Talk aus den Themenwelten

15 Uhr: Kiel kreativ – Poetry Slam, Björn Högsdal and Friends

19.45 Uhr: Abendinszenierung – Übertragung auf der Videowall

21.45 Uhr: Michael Schulte – Moderation: Volker Mittmann und Matze Schmak

Donnerstag, 3. Oktober 2019: Ländermeile, Kiellinie

Ab 11 Uhr: Moderation Carsten Kock

12 Uhr: Übertragung des Festaktes

13 Uhr: Lights Cheerleader von Holstein Kiel – „Lights Power"

– „Lights Power“ 14 Uhr: Wie aus Mut Erfolge werden – Grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Interreg

15 Uhr: „Die ChOhrwürmer“ – Inklusiver Chor

16 Uhr: Talk „Regionen als Zugpferde in Europa – 20 Jahre String im Ostseeraum" – Europaministerin Sabine Sütterlin-Waack im Gespräch, Moderation: Udo Biss, NDR

17 Uhr: Shanty Chor Kieler Förde e.V. – Rund um die Welt

18 Uhr: Film „Glasfaser – die Datenautobahn" – Moderation: Richard Krause, Geschäftsführer Breitband-Kompetenzzentrum SH

19 Uhr: Musikalische Unterhaltung mit DJ Michael Weide.

