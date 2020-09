Kiel

Darin finden sich mancherlei hoffnungsvoll stimmende Tendenzen, aber auch immer noch genug Frustrierendes. Gerwin Stöcken, Stadtrat für Soziales, Wohnen, Gesundheit und Sport, stieg am Mittwoch mit einem prägnanten Bild in seine Präsentation der Bilanz vor dem Ortsbeirat ein.

Wie ein Brennglas spiegelt Gaarden nach seinem Befund das Geschehen in der Stadt Kiel, in Deutschland, aber auch in Europa und mithin der ganzen Welt wider. Nach wie vor sei Gaarden „ein Stadtteil, der im Fokus steht“, umschiffte Stöcken elegant das ungeliebte „Problem“-Wort, ohne freilich zu verschweigen, dass es davon genügend gibt.

Anzeige

Wieso das kaum anders geht, verdeutlicht eine einzige Zahl, die der Dezernent anführte: 50 Prozent der etwa 22.000 Einwohner von Gaarden werden nach aktuellen Statistiken Jahr für Jahr ausgetauscht. Für alles, was mit Integration zu tun hat, sei das eine „Riesen-Herausforderung“, weil immer wieder neu damit begonnen werden müsse, das Einmaleins des Zusammenlebens zu vermitteln.

Weitere KN+ Artikel

Viele positive Tendenzen

Trotzdem erblicken die Verantwortlichen der Stadtverwaltung vielerlei positive Tendenzen. Der vor einem Jahr eingeführte Kommunale Ordnungsdienst ist demnach meist eineinhalb bis drei Stunden am Tag in Gaarden tätig und wird laut Stöcken „sehr positiv“ angenommen. Das unter anderem deshalb, weil inzwischen 70 (Sperr-)Müllsünder ermittelt und ordnungsrechtlich belangt werden konnten.

Immerhin wurde auf diese Weise jedes fünfte Abfall-Delikt im Stadtteil aufgeklärt, erläuterte Stöcken, der auf entsprechende Abschreckungseffekte hofft. Tatsächlich sind auch nach dem Eindruck der Leitung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) die Klagen über wilde Müllablagerungen „stark zurückgegangen“, wie es in dem Bericht heißt.

Besonders stolz sind Stöcken und Co. auf die allerdings für viel Geld erkauften Fortschritte im Bildungsbereich. Zusätzliche heilpädagogische Fachkräfte für die Gaardener Kitas und ebenso eine zweite Begleitkraft für die Klassen 1 und 2 der beiden Grundschulen im Stadtteil haben nach Rückmeldung der Zuständigen in den jeweiligen Einrichtungen enorm positive Effekte gebracht. So heißt es seitens der Schulleitungen, „dass sich Lern- und Schulklima deutlich verbessert hat“.

Konzept für den Bunker kommt 2021

Dass sich etwa an der Hörn oder auf dem Posthof im Karlstal in Gaarden baulich sehr viel tut, hat unsere Zeitung wiederholt berichtet. Hinzu kommen kleinere Quartiere wie am Sandkrug, wo die Vonovia ihre Bestände nach und nach modernisiert, aber auch Straßen und andere öffentliche Anlagen aufgewertet werden. Bald soll außerdem der dortige Bunker zu einer Einrichtung für alle werden, ein Konzept könnte nach Angaben von Stöcken 2021 auf dem Tisch liegen.

„Ganz wichtig“ sei für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer die Premium-Veloroute, die über die Werftstraße bis zur Fachhochschule führen soll. Konkret losgehen soll es damit im Jahr 2022. Vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist indes die Technische Fakultät, die ebenfalls an diese Straße angrenzt. Der Kampfmittelräumdienst ist schon auf dem Gelände, bis Anfang 2024 sollen mehr als 38 Millionen Euro in ein neues Hörsaalgebäude, in einen Forschungsneubau und für die Öffnung der Uni zum Stadtteil investiert werden.

Noch immer gravierende Probleme

Bis hin zur Modernisierung und Wiedereröffnung von Katzheide findet sich in der Zwischenbilanz noch mancherlei Erfreuliches. Auf der anderen Seite ist aus Sicht des Ortsbeirats nicht daran zu rütteln, dass es immer noch gravierende Baustellen gibt. Ute Kohrs ( SPD) benannte die hartnäckige Problemszene im Karlstal, die bewirke, „dass alle glauben, in diesem Stadtteil gibt es nur Penner“.

Und auch der Umstand, dass zuletzt sogar in recht sauberen Quartieren vermehrt Ratten gesichtet wurden, ist für die Stadtteilvertreter nicht gerade ein ermutigendes Signal. Dennoch befindet Ortsbeiratschef Bruno Levtzow ( SPD): „Ein großer Teil von ‚ Gaarden hoch zehn‘ ist erfüllt oder in Gange. Es sieht nicht ganz hoffnungslos aus.“

Mehr aus Kiel lesen Sie hier.